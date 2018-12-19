Россияне оценивают принятые Госдумой законы с каждом годом выше и выше, нижняя палата парламента стала открытой политической площадкой и эффективным инструментом строительства современного общества. Политологи также высоко оценили деятельность Думы и подвели итог завершившейся сегодня, 19 декабря осенней сессии.

Россияне оценивают принятые Госдумой законы с каждом годомвыше и выше, нижняя палата парламента стала открытой политической площадкой иэффективным инструментом строительства современного общества. Политологи также высокооценили деятельность Думы и подвели итог завершившейся сегодня, 19 декабряосенней сессии.На последнем заседании осенней сессии Госдумы переддепутатами выступил ее спикер Вячеслав Володин. Он напомнил, что завершениеработы нижней палаты парламента в этом году совпало с 25-летием Конституции ипервых выборов Государственной думы."Четверть века обязывает нас к анализу пройденного пути. Необходимовспомнить, что было со страной 25 лет назад. Нам надо сделать все, чтобы недопускать тех событий, когда законы не выполнялись", – сказал Володин.Говоря о развитии Госдумы в годы становления новой России,спикер отметил, что парламент развивался вместе со страной. По мнению Володина,за четверть века изменилось общество, стали другими требования к качествупринимаемых законов и контролю за их исполнением.Принятие Конституции и формирование парламента страныпозволили остановить многие разрушительные процессы.Подводя итоги внесенных и рассмотренных депутатами законопроектов,Володин отметил, что современное российское законодательство формировалосьпрактически с нуля, с чистого листа.За все время работы парламента в Госдуму было внесено более27 тысяч законопроектов. Принято немногим более 8 тысяч законов, в том числе 21кодекс, более 600 законов о ратификации международных договоров.Мы должны понимать, что главное в законе – то, что за сухимицифрами стоит большая работа: детальные обсуждения инициатив, дискуссии,согласование позиций.Как отметил Володин, рост доверия граждан к закону являетсяглавным показателем работы Думы. Он привел такие данные соцопросов: сейчас 53% россияноценивают принятые законы положительно. При этом четыре года назад так считалименее половины участников исследований – 46%, а в 2001 году – всего 28%.В заключении глава Думы поблагодарил депутатов за совместнуюработу и пожелал счастья, здоровья и успехов в новом году. С такими жепожеланиями приехал на Охотный Ряд в последний день осенней сессии глава правительстваДмитрий Медведев. Он поздравил депутатов с успешным прохождением экватора –Госдума VII созываотработала половину срока.Работу правительства с каждым депутатом премьер-министр назвал святой обязанностью. "Я считаю, что,во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина и, во-вторых, никтоне должен бронзоветь – каждый руководитель ведомства, когда ему законодателиуказывают на те или иные проблемы, должен для себя делать выводы ",-сказал Медведев.Глава кабмина вручил 45 депутатам благодарственные письмаправительства и поздравил всех народных избранников с наступающим Новым годом.Деятельность парламентариев высоко оценили политологи. Генеральныйдиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что депутатам удалосьразгрести Авгиевы конюшни законопроектов, оставшихся после предыдущих созывов.Важной составляющей работы депутатов стали масштабныепарламентские слушания, на которые приглашали экспертов, общественных деятелей,политиков и чиновников."Депутаты применили практику достиженияобщественного согласия на реновационных слушаниях. На слушаниях по пенсионнойреформе все было гораздо жестче, но даже и там консенсус удалось выработать сактивным участием президента. В результате, простое техническое повышениепенсионного возраста стало полноценной реформой", – отметил Мухин.Политолог дал высокую оценку взаимодействию депутатов сисполнительной вертикалью, благодаря чему появился парламентский контроль наддеятельностью министерств и ведомств. Эксперт также обратил внимание нарастущий уровень дисциплины на Охотном Ряду."Если тренды будут сохранены, то даже завзятыеоппоненты нынешнего созыва Госдумы будут вынуждены признать ее эффективность ифункциональность по сравнению с предыдущими созывами", – заключил АлексейМухин.Политолог Дмитрий Фетисов акцентировал внимание на большойработе, проведенной депутатами над бюджетом. "Госдума серьезно исполняетсвои обязательства и намерена заниматься контролем над реализацией бюджета. Вэтом плане можно ожидать тесное взаимодействие нижней палаты с правительством.Несомненно, от этого выиграет вся система", – сказал эксперт в интервью .Фетисов отметил два важных законопроекта, принятых Думой: овведении налога для самозанятых и декриминализации 282-й статьи – уголовногопреследование за лайки и репосты в соцсетях.По его мнению, новый график работы Госдумы, когда депутатызаседают три раза в неделю и уже в четверг могут отправляться к избирателям врегионы, повысил интенсивность и эффективность общения законодателей с избирателями."Я сторонник того, чтобы представители законодательнойвласти учитывали интересы избирателей и чаще с ними общались, больше погружалисьв проблемы на местах. Мера по изменению графика как раз на это направлена",– сказал эксперт.Еще один немаловажный момент, по мнению политолога, – продолжениеработы Госдумы по линии парламентской дипломатии. У Вячеслава Володина былаочень насыщенная повестка: недавно он посещал Иран и Индию. "С Тегераном у Москвы последнее времяукрепляются отношения, это заметно, начинают реализовываться двусторонниемасштабные проекты, и в этом плане поездка спикера должна дать определенныеплоды", – сказал Дмитрий Фетисов.По оценке политолога Антон Хащенко, к своему экваторунынешний созыв Госдумы подошел с большим багажом полезных законов, но главным достижением эксперт назвал усилениепредставительной функции нижней палаты парламента.Здесь и активизация работы депутатов в своих округах, и выстраивание принципиально иной моделивзаимодействия с исполнительной властью, и практика проведения широкихпарламентских слушаний. Все это, по мнению Хащенко, позволяет парламенту более качественнопредставлять интересы избирателей.