Кто получит новые квартиры? В областной администрации прошло совещание по программе переселения из аварийного фонда. Его провел врио заместителя губернатора Александр Байер. По официальным данным, Владимирская область выполнила программу расселения на 70 процентов. Почему не дотянули до 100? Подробности далее.

На расселение аварийного жилья в этом году потратили 181 миллион рублей. Новые квартиры людям выдали в 23-х муниципальных образованиях, но с программой удалось справиться всего на 70%.Елена Семёнова, первый зам. директора департамента ЖКХ администрации области: "Максимально планировали и, как каждый год, пытаемся реализовать программу в 100% объеме и уже с учетом экономии пытаемся перераспределять средства. Последнее перераспределение у нас было в сентябре. И сегодня какие есть остатки, например, аукцион не состоялся, мы уже понимаем, что сегодня (в декабре) уже ничего не сделаешь и придется просто эти деньги возвращать".Расселить аварийный дом - задача не простая. Требования к новым квартирам для жильцов строгие. Выделить жилую площадь им должны в новостройках, которые не старше пяти лет. А такие многоэтажные дома есть не в каждом городе региона. В Собинке из этой ситуации вышли с помощью поэтапного финансирования. Новый многоквартирный дом для собственников аварийного жилья построили в 2 ступени - подъезд за подъездом.Андрей Ухов, зам. главы администрации г. Собинки: "Дом введён в эксплуатацию, оставшиеся 2 секции, 2 подъезда - 11 декабря 2018 года. Планируем, что к концу следующей недели мы получим квартиры, будем оформлять в собственность квартиры. При строительстве дома особых проблем не было с застройщиком, находились в постоянном контакте".В следующем году в области стартует новая региональная программа Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Схемы ее работы пока уточняются, но уже известно, что одним из нововведений станет отсутствие в программе домов блокированной застройки. То есть малоэтажных домов, в которых у каждой квартиры свой выход на улицу. Расселение таких зданий ляжет на плечи муниципалов. Средства зам. губернатора Александр Байер попросил заложить заранее.Александр Байер, врио вице-губернатора области: "Именно в первых лицах органов местного самоуправления прошу принять участие в постановке процесса федерального проекта. Это важно! Других денег не будет, и очень важно это пока от себя не отпускать. Когда организуют эту работу, тогда уже профильный заместитель будет взаимодействовать с департаментом ЖКХ".Еще одна тема, которую необходимо проработать - расселение погорельцев. Войдут ли в эту программу жители домов, уничтоженных огнем, будут уточнять в Минстрое.