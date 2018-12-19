В Башкирии нетрезвый водитель устроил массовую аварию спустя несколько часов после того, как его лишили прав. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

В Башкирии нетрезвый водитель устроил массовую аварию спустя несколько часов после того, как его лишили прав. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Уфа Башкортостан (@ufa_rb) 19 Дек 2018 в 4:23 PSTАвария произошла в 11:30 19 декабря в центре села Раевка в Альшеевском районе республики. На кадрах видно, как Renault Kaptur съезжает с дороги и таранит в припаркованную легковушку, а та в свою очередь врезается еще в две машины, причем между ними оказался зажат 65-летний мужчина.По словам инспекторов, во время беседы с ними 26-летний нарушитель, которого за пару часов до ДТП по решению суда лишили водительских прав, вел себя неадекватно и попытался выбросить из кармана пакетик с неизвестным веществом и трубку для употребления наркотиков. Его задержали и отправили к медикам для сдачи анализов.О характере полученных мужчиной травм ничего не сообщается.