Ножи, бейсбольные биты и иные подручные средства пустили в ход участники массовой драки, выяснявшие отношения на АЗС в Симферополе. Камера наблюдения сняла нюансы крымских дебатов.

Пистолет, ножи, бейсбольные биты и иные "подручные" средства пустили в ход участники массовой драки, выяснявшие отношения на АЗС в Симферополе. Камера наблюдения сняла нюансы крымских дебатов.Стычка произошла около половины девятого вечера 18 декабря на Севастопольской улице. Что именно не поделили мужчины, остается неизвестным, но, как свидетельствуют обнародованные кадры, к драке они готовились изначально. Первоначально конфликт произошел между двумя мужчинами, а спустя несколько секунд вокруг них уже кипел бой, отмечает "Крыминформ".Представитель одной из противоборствующих сторон успел проткнуть колеса припаркованных рядом машин, после чего ринулся на помощь приятелям. Тем временем его товарищ демонстрировал пистолет пассажирам пострадавших автомобилей — таким образом ему удалось "уговорить" их не вмешиваться в ситуацию. Он же произвел выстрел в подбежавшего противника, который позже получил ножевое ранение.Всего в драке пострадали два человека, но о характере полученных травм ничего не сообщается. Полицейские в настоящее время пытаются установить местонахождение зачинщиков "разборки".