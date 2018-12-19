Не успели остыть страсти после ноябрьской провокации Украины в Черном море, как в Киеве задумались о новом походе в сторону Крымского моста. Похоже, горький опыт ничему не учит президента и его команду.

Не успели остыть страсти после ноябрьской провокации Украиныв Черном море, как в Киеве задумались о новом походе в сторону Крымского моста.Похоже, горький опыт ничему не учит президента и его команду.Один из соратников Порошенко, человек развязавший войну вДонбассе, секретарь СНБО Александр Турчинов, заявил, что Украина готовит новыйпроход своих кораблей по Керченскому проливу. Но на этот раз Киев решил заручитьсяподдержкой западных партнеров.На военные корабли посадят европейских представителей ипопытаются снова, без разрешения российских пограничников прорваться к Азовскомуморю."Это для нас принципиально. Если мы остановимся иотступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря,предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовавоккупацию Крыма", – сказал Турчинов в интервью британской корпорации ВВС.Медлить нельзя, добавил кровавый пастор (так Турчинова называютна Украине), видимо, подзабыв о том, как позорно закончилась для украинскихморяков история с тремя суденышками, задержанными в конце ноября. Но, судя подальнейшим заявлениям соратника Порошенко, Киев еще не заручился поддержкойконкретных наблюдателей из других стран."Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходеиз украинских черноморских портов в украинские порты на Азовскомпобережье", – обратился он к потенциальным нарушителям российской границы.Если кто-то и откликнется на этот призыв, то, очевидно, что этилюди станут жертвами очередной украинской провокации. Буквально сразу же послепрошлого инцидента, Россия дала недвусмысленно понять всем, кто захочет повторить"подвиг" украинских моряков – их ждут большие неприятности.О незыблемости российских границ было сказано и на самомвысоком уровне, и на экспертном. Причем, если даже американские или европейскиекорабли войдут в Керченский пролив, с ними произойдет то же самое, что и сукраинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые силы исредства.Причиной для такого рода заявлений стали воинственные сигналыиз Вашингтона о том, что США якобы начали подготовку к отправке кораблей вЧерное море. Сообщивший об этом телеканал CNN, ссылался на свои источники в высшем военном руководствестраны, но сами генералы как воды в рот набрали – никто не осмелился делатьзаявления о морском походе в сторону российских границ.Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушилиграницу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Онисовершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российскихвластей. Около 12 часов пограничники пытались всеми возможными способами объяснитьукраинским морякам, что они нарушают границу.К вечеру, когда терпение у наших пограничников лопнуло, корабливместе с экипажами были задержаны и доставлены в Керчь. Через несколько днейвсех моряков арестовали, Офицерский состав находится сейчас в одном измосковских СИЗО, матросы содержатся в изоляторах Крыма.В ответ на это президент Украины объявилвоенное положение в приграничных с Россией областях сроком на 30 дней и поднялвойска по тревоге. Срок действия военного положения истекает 28 декабря и кэтому времени Петру Порошенко как воздух нужен новый повод для того, чтобыпродлить этот режим и отменить назначенные на 31 марта президентские выборы.