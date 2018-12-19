Выступая в Госдуме по случаю завершения осенней сессии нижней палаты парламента, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство эффективно взаимодействует с Госдумой

Выступая в Госдуме по случаю завершения осенней сессии нижней палаты парламента, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство эффективно взаимодействует с Госдумой, однако важна и критика со стороны депутатов в адрес кабмина, так как никто из министров "не должен бронзоветь", передает телеканал "Россия 24".Медведев отметил, что это не означает отсутствия критики со стороны парламентариев, наоборот — ее предостаточно. "Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь, каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", — подчеркнул глава кабмина.Медведев вручил в Госдуме правительственные награды более 40 депутатам. Церемония приурочена к завершению осенней сессии нижней палаты парламента.Медали Столыпина II степени получили: председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, первый замглавы думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко и первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Петров.Ряд депутатов получили почетные грамоты правительства РФ, в их числе — вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Ольга Тимофеева, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, член комитета по энергетике Александр Карелин и другие.Более тридцати депутатов награждены благодарностью правительства РФ.