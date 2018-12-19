Двукратный серебряный призер Олимпийских игр представит новую короткую программу на чемпионате России. Фигуристка Евгения Медведева покажет номер, который подготовил ее коллега Миша Ге.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр представит новуюкороткую программу на чемпионате России. Фигуристка Евгения Медведева покажет номер, который подготовил ее коллега Миша Ге.Как сообщают авторы популярного Youtube-канала, посвященного новостям из мира этого вида спорта, девушка будет выступать под музыку из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини "Тоска". Новую программу помог ей поставить узбекский фигурист Миша Ге, который объявил о завершении своей карьеры в апреле этого года.В прошлом сезоне выходила на лед под песню Натали Коул Orange Colored Sky. Короткую программу ей придумал хореограф группы Брайана Орсера Дэвид Уилсон, который также создал номер для двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Молодая спортсменка уже прилетела из Канады в Россию. Она рассказала своим поклонникам в Instagram, что соскучилась по родной стране. Сопровождать будет тренер Брайан Орсер. На турнире ей предстоит сразиться с 16 соперницами, среди которых: Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова.К сожалению, Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в соревнованиях из-за серьезной болезни. Спортсменка сейчас находится в больнице. Однако эксперты считают, что судьи могут заочно присудить фигуристке третье место, чтобы у нее был шанс выступить на Чемпионате Европы и мира.