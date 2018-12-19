Двукратная чемпионка Европы и мира прибыла в Россию на национальные соревнования. О своих первых впечатлениях после возвращения на родину Евгения Медведева рассказала в недавнем интервью.

Двукратная чемпионка Европы и мира прибыла в Россию нанациональные соревнования. О своих первых впечатлениях после возвращения на родинуЕвгения Медведева рассказала в недавнем интервью.Фигуристка прилетела в Саранск вместе с канадским тренеромБрайаном Орсером. Первым делом Медведева отправилась в местный спортивныйкомплекс для раскатки. Она тренировалась на льду под песни южнокорейской группыGOT7. Позднее девушка призналась, что ей оченьпонравился местный ФОК.также рассказала, что ее стали узнавать незнакомыелюди на улице. "Я утром купила газету в киоске. Увидела обложку и купила.Продавщица узнала меня и спросила про Олимпийские игры", – передает слова спортсменки "Столица-С". Напомним, фигуристка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.Чемпионат России пофигурному катанию на коньках пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. предстоит сразиться с 16 соперницами, среди которых АлинаЗагитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова.К сожалению, Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в соревнованиях из-за серьезной болезни. Спортсменка находится в больнице. Однако эксперты считают, что судьи могут заочно присудить фигуристке третье место, чтобы у нее был шанс выступить на чемпионате Европы и мира.