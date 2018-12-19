Двукратная чемпионка Европы и мира прибыла в Россию на
национальные соревнования. О своих первых впечатлениях после возвращения на родину
Евгения Медведева рассказала в недавнем интервью.
Двукратная чемпионка Европы и мира прибыла в Россию на
национальные соревнования. О своих первых впечатлениях после возвращения на родину
Евгения Медведева рассказала в недавнем интервью.
Фигуристка прилетела в Саранск вместе с канадским тренером
Брайаном Орсером. Первым делом Медведева отправилась в местный спортивный
комплекс для раскатки. Она тренировалась на льду под песни южнокорейской группы
GOT7. Позднее девушка призналась, что ей очень
понравился местный ФОК.
также рассказала, что ее стали узнавать незнакомые
люди на улице. "Я утром купила газету в киоске. Увидела обложку и купила.
Продавщица узнала меня и спросила про Олимпийские игры", – передает слова спортсменки "Столица-С". Напомним, фигуристка стала двукратным серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане.
Чемпионат России по
фигурному катанию на коньках пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. предстоит сразиться с 16 соперницами, среди которых Алина
Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова.
К сожалению, Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в соревнованиях из-за серьезной болезни. Спортсменка находится в больнице. Однако эксперты считают, что судьи могут заочно присудить фигуристке третье место, чтобы у нее был шанс выступить на чемпионате Европы и мира.