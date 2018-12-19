Никите Михалкову просто снесло крышу от любви. Историю романа с одной из самых красивых актрис советского кино Анастасией Вертинской известный режиссер рассказал в новой книге.

Никите Михалкову "просто снесло крышу" от любви. Историюромана с одной из самых красивых актрис советского кино Анастасией Вертинскойизвестный режиссер рассказал в новой книге.За Анастасией Вертинской ухаживали такие звезды, как АндрейМиронов и Иннокентий Смоктуновский. И Никита Михалков – тогда еще студент – безума влюбился в молодую красавицу. Он признается, что у него просто снеслокрышу, когда он увидел Вертинскую. Анастасия, впрочем, не торопилась отвечатьему взаимностью.И все же Вертинская остановила свой выбор на Михалкове. Никитаи Анастасия жили сначала в квартире актера, затем на даче. Свадьбу они сыграли,когда у них уже был сын Степан – ребенку на тот момент было полгода.Вертинская и расстались спустя 4 года. Перваякрасавица советского кино не была готова сидеть дома и готовить супы – чегождал от нее Никита Сергеевич. Но Вертинская была одержима работой, хваталась залюбую роль."Я очень его любила, но была совершенно одержима своейпрофессией. Не знаю почему, но фанатично любила свою работу. Я готова былаперенести все невзгоды. Снималась в массовках, получая копейки. На этот алтарьмогла положить все", – вспоминает Вертинская.Уже 45 лет Никита Сергеевич счастлив в браке с супругой Татьяной. У них родились две дочери, Анна и Надежда, сын Артем. Все дети пошли по стопам знаменитого отца, связали свою жизнь с кинематографом.А бывшим супругам, несмотря ни на что, удалось сохранитьдружеские отношения. Как признается в книге "Территория моейлюбви", даже спустя много лет, встречая Анастасию, он испытывает чувствосветлой ностальгии. 19 декабря звезде фильмов "Ассоль" и "Человек-амфибия"Анастасии Вертинской исполнилось 74 года, напоминает "Экспресс-газета".