Андрей Малахов дал откровенное интервью. Скандально известный телеведущий отреагировал на нападки актрисы Марии Шукшиной, обиженной на то, что ее семейные проблемы вынесли на суд общественности.

Андрей Малахов дал откровенное интервью. Скандально известный телеведущий отреагировал на нападки актрисы Марии Шукшиной, обиженной на то, что ее семейные проблемы вынесли на суд общественности.Все началось с того, что несколько недель назад уроженка Барнаула юная Фрейя Зильбер пришла на шоу "Прямой эфир" и объявила, что родила внука . Девушка хотела получить алименты на ребенка, а именитое семейство, по ее словам, не вступает с ней в диалог. В свою очередь, Шукшина потребовала провести ДНК-тест на родство. Вскоре он был сделан и оказался положительным.Однако Фрейя не успокоилась и снова пришла на шоу. На сей раз она жаловалась, что сын актрисы Макар платит ей смехотворно маленькие алименты. В результате скандала Мария Шукшина объявила крестовый поход против программы и лично Андрея Малахова. Артистка подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу за то, что в нем "порочат честь и достоинство приличных людей".А еще она сообщила, будто за интервью с ней ток-шоу предлагало 15 миллионов рублей, но она, конечно же, отказалась. Сам дал понять, что о такой сумме не могло идти и речи. Более того, шоумен увидел в словах актрисы тайный смысл. "Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов. Поняли, что это такой намек: мол, если мне предложат 15 миллионов, то могу задуматься об интервью", – цитирует Андрея Малахова .Шоумен назвал сумму в 15 миллионов "фантастической" и признался, что в этой ситуации его удивляет другое. "Если не нравится, что в СМИ обсуждают дела вашей семьи, то решите вопрос. Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша. Цена вопроса – 20 тысяч рублей в месяц, которые эта девочка хочет получать. Если Мария Васильевна найдет деньги на содержание внука, претензий у матери ребенка не будет. И люди забудут эту историю, потому что куча других появляется каждую неделю", – высказался телеведущий.