В квартире одного из домов на Болотниковской улице владелец жилья фиктивно поставил на учет приезжих из ближнего зарубежья...

Участковым уполномоченным ОМВД России по району Зюзино выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.В результате проверки жилого сектора было установлено, что в квартире одного из домов на Болотниковской улице владелец жилья фиктивно поставил на учет приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать по указанному адресу они не будут.В настоящее время Отделом дознания ОМВД России по району Зюзин в отношении 47-летнего владельца квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56