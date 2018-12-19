Ученые Калифорнийского университета в США назвали важное
условие долголетия. По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечают
две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.
Ученые Калифорнийского университета в США назвали важное
условие долголетия. По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечают
две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.
Специалисты вывели две группы грызунов – с ХХ и
ХY хромосомами. Причем в каждой из этих групп были животные с женскими половыми железами и
мужскими. Для этого они ввели в клетки мышей с двойным набором хромосом ген Sry,
который принимает участие в развитии организма
по мужскому типу. Ген поместили в аутосому – неполовую хромосому.
Наблюдения за грызунами длились в течение нескольких лет. Исследователи обнаружили,
что мыши с набором XX жили дольше, чем животные с XY хромосомами. Более того, сочетание
двойного набора женских хромосом и женских половых желез увеличивает
продолжительность жизни. Грызуны с мужскими гонадами и ХХ хромосомами
не погибали преждевременно, но умирали чаще, чем самки.
Ранее американские ученые нашли способ снизить риск
преждевременной смерти в пожилом возрасте. Специалисты установили, что наиболее
благотворное воздействие на организм пожилых людей оказывают
омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах в
морепродуктах и в орехах.