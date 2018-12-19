Ученые Калифорнийского университета в США назвали важное условие долголетия. По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечают две X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.

Ученые Калифорнийского университета в США назвали важноеусловие долголетия. По их мнению, за высокую продолжительность жизни организма отвечаютдве X-хромосомы в клетках самок млекопитающих.Специалисты вывели две группы грызунов – с ХХ иХY хромосомами. Причем в каждой из этих групп были животные с женскими половыми железами имужскими. Для этого они ввели в клетки мышей с двойным набором хромосом ген Sry,который принимает участие в развитии организмапо мужскому типу. Ген поместили в аутосому – неполовую хромосому.Наблюдения за грызунами длились в течение нескольких лет. Исследователи обнаружили,что мыши с набором XX жили дольше, чем животные с XY хромосомами. Более того, сочетаниедвойного набора женских хромосом и женских половых желез увеличиваетпродолжительность жизни. Грызуны с мужскими гонадами и ХХ хромосомамине погибали преждевременно, но умирали чаще, чем самки.Ранее американские ученые нашли способ снизить рискпреждевременной смерти в пожилом возрасте. Специалисты установили, что наиболееблаготворное воздействие на организм пожилых людей оказываютомега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в больших количествах вморепродуктах и в орехах.