Анастасия Волочкова радуется счастливому прибавлению в семействе. Скандально известная балерина назвала рождение ребенка грандиозным событием.

Анастасия Волочкова радуется счастливому прибавлению в семействе. Скандально известная балерина назвала рождение ребенка "грандиозным событием".Радостную новость обнародовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Эпатажная артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в домашней обстановке, светлом костюме и остатками макияжа на лице. На снимке артистка обнимает женщину в спортивном костюме."Мои дорогие! У нас грандиозное событие! Наша Лола (хозяюшка по дому) родила вторую дочку!🙏🏻 Причем, видимо, взяла пример с меня🤣 "Фигаро там – Фигаро тут!"👍🏼 Съездила, родила и вернулась, никому не сказав!🙈 Не хотела тревожить и доставлять моих беспокойств, которые я заранее предусмотрела.. Теперь у нас счастливый детский сад😉 Лола, я тобой дорожу и восхищаюсь!🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила балерина.Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на объявление. "Побольше таких позитивных людей ,сколько в ней добра и искренности, нам бы всем так, а то один негатив, браво, Настенька!!!", "Как она умудряется вести хозяйство с двумя детьми, не понятно...", "Настя очень проницательная и добрая женщина!", "Настюш, надеюсь в честь вас назовет?)) я почему то не сомневаюсь ,что одарите по царски мамашку", "Анастасия , вы душа !!!", "Анастасия вы очень добрый человек! Не каждая будет так относится к своей помощнице🤗 Молодец", – рассыпались в комплиментах и поздравлениях пользователи Сети.Некоторые подписчики спросили у , когда она сама решится на второго ребенка. Напомним, у балерины есть дочь-подросток Ариадна. К слову, в недавнем интервью танцовщица намекнула, что готова ко вторым родам, но только от любимого человека, с которым у нее все серьезно. Артистка убеждена, что такими вещами как свадьба и рождение ребенка не шутят.