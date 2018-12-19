Певица Ани Лорак официально подала на развод. Уже известно, что когда и где состоится судебное заседание.

Певица Ани Лорак официально подала на развод. Уже известно, что когда и где состоится судебное заседание.Несмотря на то, что слухи о разводе Ани Лорак с мужем Муратом ходят на протяжении нескольких месяцев, стало известно, что лишь недавно артистка приняла твердое решение расстаться с супругом. Как оказалось, разводить артистку с мужем турком будут на Украине. Как выяснил со ссылкой на киевский Шевченковский суд, процесс расторжения брака Ани Лорак начался 4 декабря, и уже на 24 декабря назначено заседание.Материал дополняется