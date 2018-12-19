В постоянном представительстве России при ООН удивились реакции Киева на принятие резолюции Генеральной ассамблеи международной организации о милитаризации Крыма. Результаты голосования указывают на то, что Украина продолжает стремительно терять поддержку на Западе.

В постоянном представительстве России при ООН удивились реакции Киева на принятие резолюции Генеральной ассамблеи международной организации о "милитаризации Крыма". Результаты голосования указывают на то, что Украина продолжает стремительно терять поддержку на Западе.За украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма" на Генеральной ассамблее ООН проголосовали 66 стран. В основном это были члены НАТО или те, кто желает вступить в этот военный блок. Резкое несогласие с документом выразили 19 стран. Большинство же – 72 страны – предпочли и вовсе воздержаться.Тем не менее, большинством голосов резолюция была принята. При этом ни тот факт, что этот документ не имеет юридической силы и не обязателен к исполнению, ни то обстоятельство, что бумагу поддержали всего треть членов Генеральной ассамблеи ООН по вполне понятным мотивам, не смогли остановить радость украинских властей. Киев воспринимает итоги голосования едва ли ни как глобальную победу на геополитической арене.Для российской стороны такая реакция оказалась удивительной. "Интересно, почему Украина и их западные "суверены" так отмечают одобренную накануне резолюцию Генассамблеи по "милитаризации Крыма", – цитирует заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского. Он обратил внимание, что резолюцию с натяжкой поддержала треть членов Генассамблеи. "Совершенно не впечатляет", – подчеркнул дипломат.Отмечается, что такое большое число стран, отказавшихся даже обсуждать резолюцию Киева, легко объясняется абсурдностью самого документа. Членам ООН предложили осудить нахождение армии на территории своей же страны."В этой связи мы можем выразить только свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави", – цитирует сайт "" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Особо чувствительным ударом по самолюбию итоги голосования должны стать для президента Украины Петра Порошенко. Одним из его любимых тезисов является утверждение про всемирную и повсеместную поддержку Украины. Однако практика показала, что страны перестают поддерживать Киев даже в качестве орудия давления на Москву, поскольку в итоге получается слишком абсурдная картина.