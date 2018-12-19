Серьезными ожогами закончилась для сотрудницы пермской закусочной беседа с пьяным посетителем - последний не оценил уровня сервиса и опрокинул на девушку термопот с кипятком. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Серьезными ожогами закончилась для сотрудницы пермской закусочной беседа с пьяным посетителем — последний не оценил уровня сервиса и опрокинул на девушку термопот с кипятком. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.Инцидент произошел вечером 18 декабря на улице Солдатова. Заглянувший в кафе мужчина пригрозил продавщице "горячей расправой", если она бесплатно не накормит его. Девушка за стойкой попыталась отшутиться, и тогда злоумышленник сбросил на нее термопот.С места происшествия он и не думал скрываться, наблюдая за тем, как мучается его жертва. Сбежавшиеся на крики сотрудники и посетители скрутили 45-летнего мужчину, который, по некоторым данным, находился под воздействием наркотиков.Пострадавшую госпитализировали с сильными ожогами тела. Ее обидчика — ранее судимого уроженца Свердловской области — взяли под стражу.