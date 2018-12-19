В Интернете развернулась дискуссия: нужна ли городам двуглавая система управления? Многие жители областной столицы не понимают, за что отвечает глава города, а что спрашивать с главы администрации? Мы решили провести свой опрос и поинтересоваться у горожан, нужны ли Владимиру два мэра? Или следует вернуть прежнюю систему: чтобы за работу исполнительной власти, как и сейчас, отвечал глава администрации, а за городской парламент - председатель Горсовета.
Нужны ли во Владимире 2 главы?
- Ну, люди считают, что не нужно, понаслышке от людей, по разговорам, что это не следует делать.
- Один бы справился со всеми нашими нуждами. А второй, что он будет делать? Хорошо один будет губернатор, а второй? Какие у него обязанности будут у второго?
- Я не знаю их, но считаю, что хватит одного.
- Вы имеете Деева и еще кто-то? Да зачем? Город небольшой. Зачем два? Одного достаточно.
- Сколько не ставь, хоть 10 штук – была бы польза.
- Ой, мы как-то в политике не очень, но я думаю – нет!
Какие должностные обязанности выполняют глава города и глава администрации города?
- Городскими делами, ну, мы так думаем, а на самом деле - не знаю!
- Шохин исполнитель, я так представляю, а Деева представитель.
- Киселёв вроде бы? Шохин, да Шохин, а второго не знаю.
- Глава администрации у него какие-то свои особые обязанности. Ну что он там, он, наверное, курирует ЖКХ, курирует медицину там, образование, я так полагаю.
- Шохин и женщина, не знаю её фамилию, но я её представляю. Деева.
Должен ли мэр получать заработную плату?
- Ну, конечно, он же не бесплатно должен работать. Каждый труд должен оплачиваться.
- Ну, а почему нет? Каждый за свою работу должен получать зарплату, я так считаю.
- Среднюю, чтобы понимать, как живут люди в городе.
- Ну, небольшую достаточно, если она, как представитель города. Смотря по функциям, какие функции будет выполнять.