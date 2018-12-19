В Интернете развернулась дискуссия: нужна ли городам двуглавая система управления? Многие жители областной столицы не понимают, за что отвечает глава города, а что спрашивать с главы администрации? Мы решили провести свой опрос и поинтересоваться у горожан, нужны ли Владимиру два мэра? Или следует вернуть прежнюю систему: чтобы за работу исполнительной власти, как и сейчас, отвечал глава администрации, а за городской парламент - председатель Горсовета.

Нужны ли во Владимире 2 главы?- Ну, люди считают, что не нужно, понаслышке от людей, по разговорам, что это не следует делать.- Один бы справился со всеми нашими нуждами. А второй, что он будет делать? Хорошо один будет губернатор, а второй? Какие у него обязанности будут у второго?- Я не знаю их, но считаю, что хватит одного.- Вы имеете Деева и еще кто-то? Да зачем? Город небольшой. Зачем два? Одного достаточно.- Сколько не ставь, хоть 10 штук – была бы польза.- Ой, мы как-то в политике не очень, но я думаю – нет!Какие должностные обязанности выполняют глава города и глава администрации города?- Городскими делами, ну, мы так думаем, а на самом деле - не знаю!- Шохин исполнитель, я так представляю, а Деева представитель.- Киселёв вроде бы? Шохин, да Шохин, а второго не знаю.- Глава администрации у него какие-то свои особые обязанности. Ну что он там, он, наверное, курирует ЖКХ, курирует медицину там, образование, я так полагаю.- Шохин и женщина, не знаю её фамилию, но я её представляю. Деева.Должен ли мэр получать заработную плату?- Ну, конечно, он же не бесплатно должен работать. Каждый труд должен оплачиваться.- Ну, а почему нет? Каждый за свою работу должен получать зарплату, я так считаю.- Среднюю, чтобы понимать, как живут люди в городе.- Ну, небольшую достаточно, если она, как представитель города. Смотря по функциям, какие функции будет выполнять.