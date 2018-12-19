Выступление Владимира Путина на коллегии Министерства обороны, судя по всему, впечатлило не только россиян. Украинские СМИ выискали в Сети нескольких комментаторов, утверждающих, что на видео – двойник президента России.

Выступление Владимира Путина на коллегии Министерстваобороны, судя по всему, впечатлило не только россиян. Украинские СМИ выискали вСети нескольких комментаторов, утверждающих, что на видео – двойник президентаРоссии.В качестве основания для своего материала украинский "Обозреватель"взял пост некоего "независимого журналиста", авторитетно заявившего:это не Путин. Автор поста, надо отметить, всю информацию черпает из тех жеукраинских и некоторых западных источников."Это не голос Путина. Манера говорить – да. Но неголос. Кто выступал с трибуны?", – написал пользователь. Конечно же, с нимтут же согласились еще несколько любителей конспирологических теорий."У этого голос ниже и губа двигается нормально. Недергается. текст читает плохо, как будто опыта мало", "Да, низковатыйподсевший, но тембр голоса его, возможно простужен", "Похоже на какие-тозвуковые эффекты, особенно на низких частотах", "Неудачно двойникаподготовили в этот раз", – глубокомысленно рассуждают подписчики "исследователя"(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).При этом большинство пользователей ничего необычного ввыступлении Владимира не заметили. Однако это сторонников "теориизаговора" ничуть не смутило.Напомним, днем ранее президент России на расширенномзаседании коллегии Минобороны в Москве заявил: новое российское оружие кратноувеличивает боеспособность отечественной армии. Это, по словам , позволит на долгие годыобеспечить безопасность страны и стабильность в мире. А также заставитзадуматься государства, склонные к милитаристской и агрессивной риторике, подчеркнулВладимир Путин.