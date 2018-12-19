Выступление Владимира Путина на коллегии Министерства
обороны, судя по всему, впечатлило не только россиян. Украинские СМИ выискали в
Сети нескольких комментаторов, утверждающих, что на видео – двойник президента
России.
Выступление Владимира Путина на коллегии Министерства
обороны, судя по всему, впечатлило не только россиян. Украинские СМИ выискали в
Сети нескольких комментаторов, утверждающих, что на видео – двойник президента
России.
В качестве основания для своего материала украинский "Обозреватель"
взял пост некоего "независимого журналиста", авторитетно заявившего:
это не Путин. Автор поста, надо отметить, всю информацию черпает из тех же
украинских и некоторых западных источников.
"Это не голос Путина. Манера говорить – да. Но не
голос. Кто выступал с трибуны?", – написал пользователь. Конечно же, с ним
тут же согласились еще несколько любителей конспирологических теорий.
"У этого голос ниже и губа двигается нормально. Не
дергается. текст читает плохо, как будто опыта мало", "Да, низковатый
подсевший, но тембр голоса его, возможно простужен", "Похоже на какие-то
звуковые эффекты, особенно на низких частотах", "Неудачно двойника
подготовили в этот раз", – глубокомысленно рассуждают подписчики "исследователя"
(орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
При этом большинство пользователей ничего необычного в
выступлении Владимира не заметили. Однако это сторонников "теории
заговора" ничуть не смутило.
Напомним, днем ранее президент России на расширенном
заседании коллегии Минобороны в Москве заявил: новое российское оружие кратно
увеличивает боеспособность отечественной армии. Это, по словам , позволит на долгие годы
обеспечить безопасность страны и стабильность в мире. А также заставит
задуматься государства, склонные к милитаристской и агрессивной риторике, подчеркнул
Владимир Путин.