Вчера в мурманской гимназии №7 без видимых причин в коридоре обрушился подвесной потолок: поломались перекрытия и элементы конструкции, включая светильники, посыпались на пол. Очевидцы сняли последствия инцидента на видео.

В мурманской гимназии №7 без видимых причин в коридоре обрушился подвесной потолок: поломались перекрытия и элементы конструкции, включая светильники, посыпались на пол.Инцидент произошел вчера вечером, 18 декабря, когда родители ожидали своих детей с занятий. "Ой-ё, бабах!" — восторженно прокомментировал событие маленький ребенок на видео, снятое одной из встречающих мам.Свои комментарии дал и директор учебного заведения Надежда Афонина: "К счастью, никто не пострадал. Приглашены специалисты, которые назовут причину обрушения. Уже завтра все будет восстановлено."