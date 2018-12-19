По месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли около 900 граммов гашиша...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали 28-летнего неработающего москвича по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали 28-летнего неработающего москвича, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства в особо крупном размере.При обыске по месту жительства подозреваемого, в квартире одного из домов на Ярцевской улице, полицейские обнаружили и изъяли 9 кусков спрессованного вещества темного цвета. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 900 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93