Во время программы Вечер
с Владимиром Соловьевым разыгрался скандал. Соловьев вышел из себя и
выругался на участника дебатов.
Во время программы "Вечер
с Владимиром Соловьевым" разыгрался скандал. Соловьев вышел из себя и
выругался на участника дебатов.
Во время горячего спора на тему Украины телеведущий Дмитрий
Куликов запустил стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу.
Оппонент мешал ему говорить. Эксперт успел увернуться. Владимир попытался успокоить участников конфликта, но разозлился сам.
"Если будете орать, я подойду и по башке врежу так,
что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя
в Польше!" – заявил телеведущий поляку. Также добавил, что
за такое поведение мог "засветить в лоб" эксперту.