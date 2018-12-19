Во время программы Вечер с Владимиром Соловьевым разыгрался скандал. Соловьев вышел из себя и выругался на участника дебатов.

Во время программы "Вечерс Владимиром Соловьевым" разыгрался скандал. Соловьев вышел из себя ивыругался на участника дебатов.Во время горячего спора на тему Украины телеведущий ДмитрийКуликов запустил стакан с водой в польского политолога Якуба Корейбу.Оппонент мешал ему говорить. Эксперт успел увернуться. Владимир попытался успокоить участников конфликта, но разозлился сам."Если будете орать, я подойду и по башке врежу так,что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себяв Польше!" – заявил телеведущий поляку. Также добавил, чтоза такое поведение мог "засветить в лоб" эксперту.