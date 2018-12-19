Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер готовится к большой пресс-конференции, которая состоится 20 декабря. Глава государства работает допоздна.

Пресс-секретарьпрезидента Дмитрий Песков рассказал,как российский лидер готовится к большой пресс-конференции, котораясостоится 20 декабря. Глава государства работает допоздна.По словам Пескова,подготовка к общению с журналистами затягивается до глубокой ночи. Кроме того,проходят важные мероприятия, которые невозможно отложить. Это и коллегия Министерства обороны, и совещания по другим вопросам."Но в промежутках и ужедо глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивоминформации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, иэкспертные подразделения администрации президента", – цитирует представителя Кремля НТВ.Дмитрий Песков отметил, что задача большой пресс-конференции – задействоватьмаксимальное представительство СМИ, чтобы довести до народа мнение ВладимираПутина, его оценку тех или иных событий.Также Песков рассказал, какиетемы будут рассмотрены на брифинге. Так, одной из них станет экономика. Также речь пойдет о международной обстановке – како региональных конфликтах, так и о российско-американских отношениях.Не обойдут вниманием и региональную повестку.Пресс-секретарь президентаРоссии напомнил, что по итогам большой пресс-конференции оформляетсяперечень поручений, которые даются правительству или отдельным ведомствам.Начнется она в 12:00 по мск.