Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков рассказал,
как российский лидер готовится к большой пресс-конференции, которая
состоится 20 декабря. Глава государства работает допоздна.
Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков рассказал,
как российский лидер готовится к большой пресс-конференции, которая
состоится 20 декабря. Глава государства работает допоздна.
По словам Пескова,
подготовка к общению с журналистами затягивается до глубокой ночи. Кроме того,
проходят важные мероприятия, которые невозможно отложить. Это и коллегия Министерства обороны, и совещания по другим вопросам.
"Но в промежутках и уже
до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом
информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и
экспертные подразделения администрации президента", – цитирует представителя Кремля НТВ.
Дмитрий Песков отметил, что задача большой пресс-конференции – задействовать
максимальное представительство СМИ, чтобы довести до народа мнение Владимира
Путина, его оценку тех или иных событий.
Также Песков рассказал, какие
темы будут рассмотрены на брифинге. Так, одной из них станет экономика. Также речь пойдет о международной обстановке – как
о региональных конфликтах, так и о российско-американских отношениях.
Не обойдут вниманием и региональную повестку.
Пресс-секретарь президента
России напомнил, что по итогам большой пресс-конференции оформляется
перечень поручений, которые даются правительству или отдельным ведомствам.
Начнется она в 12:00 по мск.