В ДТП есть пострадавший

В ДТП есть пострадавшийВо Владимирской области произошло серьезное ДТП. Вечером 18 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об аварии на 5 километре трассы «Гусь-Хрустальный — Владимир» - два автомобиля столкнулись лоб в лоб.По предварительной информации, один из участников ДТП выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение машин. На место происшествия оперативно выехали спасатели, госавтоинспекторы и бригада скорой медицинской помощи. Усилиями 7 человек удалось устранить последствия аварии.В МЧС также сообщили, что в ДТП есть пострадавший. Степень тяжести его травм пока неизвестна.