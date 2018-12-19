Газпром межрегионгаз Владимир сообщает, что в Александровском районе до сих пор не решен вопрос с законной транспортировкой газа. Речь идет о Каринском сельском поселении. Больше 10 лет частная компания на территории поселка и соседних деревень закапывает в землю трубы и подключает к газу потребителей, не имея при этом статуса газораспределительной компании.

"Газпром межрегионгаз Владимир" сообщает, что в Александровском районе до сих пор не решен вопрос с законной транспортировкой газа. Речь идет о Каринском сельском поселении. Больше 10 лет частная компания на территории поселка и соседних деревень закапывает в землю трубы и подключает к газу потребителей, не имея при этом статуса газораспределительной компании. За подключение берет немалые деньги, но даже не оформляет строительство газопровода по закону. За время своей деятельности предприниматели проложили уже более 120 км труб и произвели более 1700 несанкционированных подключений. компании "Газпром межрегионгаз Владимир" нанесен материальный ущерб на сумму более 100 млн рублей. Газовики уже обращались к региональным и местным властям, писали в надзорные органы. Возбуждено 670 дел об административных правонарушениях. Но ситуация не изменилась к лучшему. "Газпром межрегионгаз Владимир" вынужден снова обращаться в региональным властям, напоминая, что у жителей Александровского района так и нет безопасного газоснабжения.