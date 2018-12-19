Злоумышленник попытался похитить из магазина несколько томов книг...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали 24-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в краже книг на сумму более 100 тысяч рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратилась администратор одного из книжных магазинов, расположенного на Крымском валу. Она сообщила, что неизвестный мужчина попытался похитить из магазина несколько томов книг.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенные книги изъяты и возвращены в магазин.Установлено, что злоумышленник причастен еще к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Ранее мужчина похитил из этого же магазина книги. Общий материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.По данным фактам отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60