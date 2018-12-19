В Александрове заведующая детсадом обвиняется в том, что из-за ее халатности мама воспитанника получила серьезную травму. ЧП произошло 23 марта этого года, когда 33-летняя женщина забирала вместе с 10-летним сыном младшего ребенка из учреждения.

В Александрове заведующая детсадом обвиняется в том, что из-за ее халатности мама воспитанника получила серьезную травму. ЧП произошло 23 марта этого года, когда 33-летняя женщина забирала вместе с 10-летним сыном младшего ребенка из учреждения. У центрального входа, даже не спустившись со ступенек, женщина получила сильный удар в голову и плечо, упала и потеряла сознание. Как выяснилось, с крыши сорвалась ледяная глыба. Следствие установило, что уборкой снега с крыши здания занималась коммерческая фирма. Вызывать ее должны были сотрудники детсада. С 2 по 23 марта из-за перепада температур и обильных осадков на крыше скопился снег, угрожая сходом лавины. Как говорят в Следкоме, заведующая о ситуации знала, но никаких действий не предприняла. Опасный участок огорожен не был, а коммунальные службы не вызывались. Руководитель детсада сама призналась, что за весь зимний сезон крыша чистилась всего 2 раза. Родительница, которая получила удар снежной глыбой до сих пор не может оправиться от травмы. 33-летней женщине установлена третья группа инвалидности. Мама двух малолетних детей по-прежнему не может приступить к работе, ей самой требуется помощь близких. Заведующая детсадом свою вину полностью признала и выразила искренние сожаления о случившемся.