Помогают делами. 2018-й год был объявлен Президентом России Годом волонтёра. Как и по всей стране в нашем регионе существуют десятки добровольческих организаций, в которые входят люди разного возраста от детей до серебряных волонтёров.

Помогают делами. 2018-й год был объявлен Президентом России Годом волонтёра. Как и по всей стране в нашем регионе существуют десятки добровольческих организаций, в которые входят люди разного возраста от детей до "серебряных" волонтёров. Они бесплатно проводят спортивные, патриотические и просветительские мероприятия, помогают семьям, инвалидам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальным учреждениям. На их счету тысячи добрых дел и даже спасённых жизней. Во Владимире подвели итоги Года волонтёра. Губернатор области Владимир Сипягин лично поблагодарил и наградил самых активных добровольцев региона. Кроме грамот и благодарственных писем от областной администрации, в этом году впервые вручили премию "Доброволец Владимирской области". Её получили 10 активистов из разных объединений области, которые внесли наибольший вклад в развитие волонтёрского движения.