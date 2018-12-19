Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени. Всеми днями лидер Незалежной занят отражением мифической российской агрессии. В столь плотном графике нет времени даже на поддерживание себя в нормальной физической форме, поплакался Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени. Всеми днями лидер Незалежнойзанят отражением мифической "российской агрессии". В столь плотном графике нет времени даже на поддерживание себя в нормальнойфизической форме, поплакался Порошенко.Пословам Порошенко, за весь срок президентства у него было лишь шестьполноценных выходных дней. Об этом он заявил на встрече со студентами ипреподавателями Тернопольского национального педагогическогоуниверситета.ПрезидентУкраины признался, что каждый день он уделяет 15 минут на зарядку. Ноэтого недостаточно, пожаловался Порошенко, заявив, что у него нетдостаточно времени для поддержания себя в хорошей физической форме.Но лидер Незалежнойне унывает. К лучшему ситуация изменится после окончания войны,полагает он. Тогда у него появится возможность заняться спортом ипохудеть. "Я очень надеюсь, что наступит мир, наступит на нашихусловиях, и мы запустим реформы, и у президента будет больше времени", —заявил Порошенко.Нуа пока войну президент Украины заканчивать не собирается. Наоборот, сее помощью он намерен как можно дольше остаться у власти. Введенноепосле провокации в Керченском проливе военное положение истекает вконце декабря. Эксперты не исключают повторения подобных акций, чтопозволит Порошенко продлить военное положение и отменить выборы главыгосударства, намеченные на март следующего года.Лидер Незалежной специально создает кризисные ситуации, чтобы перекладывать вину на Москву, заявил президент России Владимир Путин. Ранее он указал на нежелание Киева заканчивать войну в Донбассе и выполнять минские договоренности.Помнению Путина, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации неспособны. А раз так, то с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирноерешение вопросов, уверен президент.