Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени. Всеми днями лидер Незалежной
занят отражением мифической российской агрессии. В столь плотном графике нет времени даже на поддерживание себя в нормальной
физической форме, поплакался Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на отсутствие свободного времени. Всеми днями лидер Незалежной
занят отражением мифической "российской агрессии". В столь плотном графике нет времени даже на поддерживание себя в нормальной
физической форме, поплакался Порошенко.
По
словам Порошенко, за весь срок президентства у него было лишь шесть
полноценных выходных дней. Об этом он заявил на встрече со студентами и
преподавателями Тернопольского национального педагогического
университета.
Президент
Украины признался, что каждый день он уделяет 15 минут на зарядку. Но
этого недостаточно, пожаловался Порошенко, заявив, что у него нет
достаточно времени для поддержания себя в хорошей физической форме.
Но лидер Незалежной
не унывает. К лучшему ситуация изменится после окончания войны,
полагает он. Тогда у него появится возможность заняться спортом и
похудеть. "Я очень надеюсь, что наступит мир, наступит на наших
условиях, и мы запустим реформы, и у президента будет больше времени", —
заявил Порошенко.
Ну
а пока войну президент Украины заканчивать не собирается. Наоборот, с
ее помощью он намерен как можно дольше остаться у власти. Введенное
после провокации в Керченском проливе военное положение истекает в
конце декабря. Эксперты не исключают повторения подобных акций, что
позволит Порошенко продлить военное положение и отменить выборы главы
государства, намеченные на март следующего года.
Лидер Незалежной специально создает кризисные ситуации, чтобы перекладывать вину на Москву, заявил президент России Владимир Путин. Ранее он указал на нежелание Киева заканчивать войну в Донбассе и выполнять минские договоренности.
По
мнению Путина, нынешние власти Украины к урегулированию ситуации не
способны. А раз так, то с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное
решение вопросов, уверен президент.