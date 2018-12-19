Поклонники в ужасе от диких танцев участниц телестройки.
Зрители призывают срочно ужесточить цензуру на шоу Дом-2.
Поклонники в ужасе от диких танцев участниц телестройки.
Зрители призывают срочно ужесточить цензуру на шоу "Дом-2".
Сегодня, 19 декабря, в Сеть попал анонс вечернего выпуска
программы. В кадре полуголые участницы пытались изобразить танец с не
завуалированным сексуальным подтекстом.
Девушки катались и ползали по полу, неумело крутили бедрами
и трясли ягодицами, пытаясь привлечь к себе внимание самцов, совсем как женщины
из диких африканских племен. Судя по всему, жительницы Поляны репетировали новогодний
номер.
Поклонников "Дома-2", которых уже ничем не удивишь,
выступление красоток не впечатлило. Фанаты отмечали, что девушки выглядят
вульгарно и дешево, их "конвульсии" нельзя назвать эротичными. Многие писали в комментариях, что такие выступления – это "слишком" даже для телестройки. Зрители
предлагали ввести цензуру на проекте, а радикально настроенные пользователи
Сети предлагали сжечь этот рассадник разврата и венерических заболеваний.
"Сжечь этот дома надо,вместе с их жильцами. Вообще
не жалко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сборная путан", "ведут себя так они,а стыдно мне перед их
родителями...", "Советую смотреть без звука, как "В мире животных"🤦♀️💩😁", "Готовятся
к новогоднему субботнику!!!!", "Узаконенный притон , который никто не
может закрыть. Плеток не хватает", "Этот гадюшник когда-нибудь закроют? В
России чтоли совсем цензуры нет?", "Бедный сын Алианы,как он в школу то
пойдет? Все издеваться будут", "Алиана как медведь))) а зачем они
вошкаются на полу?)))) Ахаха)))как блошки)))", "В них бесы что-ли
вселились?😁", – писали интернет-обыватели.