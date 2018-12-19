Поклонники в ужасе от диких танцев участниц телестройки. Зрители призывают срочно ужесточить цензуру на шоу Дом-2.

Поклонники в ужасе от диких танцев участниц телестройки.Зрители призывают срочно ужесточить цензуру на шоу "Дом-2".Сегодня, 19 декабря, в Сеть попал анонс вечернего выпускапрограммы. В кадре полуголые участницы пытались изобразить танец с незавуалированным сексуальным подтекстом.Девушки катались и ползали по полу, неумело крутили бедрамии трясли ягодицами, пытаясь привлечь к себе внимание самцов, совсем как женщиныиз диких африканских племен. Судя по всему, жительницы Поляны репетировали новогоднийномер.Поклонников "Дома-2", которых уже ничем не удивишь,выступление красоток не впечатлило. Фанаты отмечали, что девушки выглядятвульгарно и дешево, их "конвульсии" нельзя назвать эротичными. Многие писали в комментариях, что такие выступления – это "слишком" даже для телестройки. Зрителипредлагали ввести цензуру на проекте, а радикально настроенные пользователиСети предлагали сжечь этот рассадник разврата и венерических заболеваний."Сжечь этот дома надо,вместе с их жильцами. Вообщене жалко (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сборная путан", "ведут себя так они,а стыдно мне перед ихродителями...", "Советую смотреть без звука, как "В мире животных"🤦‍♀️💩😁", "Готовятсяк новогоднему субботнику!!!!", "Узаконенный притон , который никто неможет закрыть. Плеток не хватает", "Этот гадюшник когда-нибудь закроют? ВРоссии чтоли совсем цензуры нет?", "Бедный сын Алианы,как он в школу топойдет? Все издеваться будут", "Алиана как медведь))) а зачем онивошкаются на полу?)))) Ахаха)))как блошки)))", "В них бесы что-ливселились?😁", – писали интернет-обыватели.