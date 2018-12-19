Актриса Елена Яковлева во всю готовится к празднованию предстоящего Нового года. Недавно артистка завершила съемки в фильме Елки последние и теперь может посвятить время семье.

Актриса Елена Яковлева во всю готовится к празднованию предстоящегоНового года. Недавно артистка завершила съемки в фильме "Елки последние" итеперь может посвятить время семье.Артистка решила для себя, что весь следующий год в приоритетебудут только родные и близкие. Яковлева хочет больше общаться с сыном и новоиспеченнойневесткой.Единственный отпрыск Елены 26-летний Денис Шальных недавноженился. Артистка ждет не дождется, когда станет бабушкой. Она надеется, чтоуже в следующем году ее желание сбудется."Интересно вспомнить себя молодой, когда сама стала мамой.Тогда некому было что-то мне подсказать, а сейчас я могу уже поделиться опытом.Сегодня намного проще родить и вырастить ребенка – и памперсы есть, и медицинанамного шагнула вперед. Страхов по поводу карьеры нет. Многие рожают и сразувозвращаются на работу", – рассказала Яковлева изданию .Примечательно, что сын артистки Денис уже сталсамостоятельной звездной единицей. Молодой человек получил популярность в Сетиблагодаря неординарным и порой шокирующим публикациям.К примеру, не так давнов приложении Stories Instagram Денис опубликовал провокационный снимок. На фотозапечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватнымидисками и упаковками от лекарственных средств.Судя по окружающейобстановке, кадр сделан в лечебном учреждении. "После удаления пениса.Больше никакого секса", – подписал фото на английском языке Шальных. К счастью для жены Дениса, это заявление оказалось шуткой.