Актриса Елена Яковлева во всю готовится к празднованию предстоящего
Нового года. Недавно артистка завершила съемки в фильме Елки последние и
теперь может посвятить время семье.
Актриса Елена Яковлева во всю готовится к празднованию предстоящего
Нового года. Недавно артистка завершила съемки в фильме "Елки последние" и
теперь может посвятить время семье.
Артистка решила для себя, что весь следующий год в приоритете
будут только родные и близкие. Яковлева хочет больше общаться с сыном и новоиспеченной
невесткой.
Единственный отпрыск Елены 26-летний Денис Шальных недавно
женился. Артистка ждет не дождется, когда станет бабушкой. Она надеется, что
уже в следующем году ее желание сбудется.
"Интересно вспомнить себя молодой, когда сама стала мамой.
Тогда некому было что-то мне подсказать, а сейчас я могу уже поделиться опытом.
Сегодня намного проще родить и вырастить ребенка – и памперсы есть, и медицина
намного шагнула вперед. Страхов по поводу карьеры нет. Многие рожают и сразу
возвращаются на работу", – рассказала Яковлева изданию .
Примечательно, что сын артистки Денис уже стал
самостоятельной звездной единицей. Молодой человек получил популярность в Сети
благодаря неординарным и порой шокирующим публикациям.
К примеру, не так давно
в приложении Stories Instagram Денис опубликовал провокационный снимок. На фото
запечатлен металлический медицинский лоток, наполненный окровавленными ватными
дисками и упаковками от лекарственных средств.
Судя по окружающей
обстановке, кадр сделан в лечебном учреждении. "После удаления пениса.
Больше никакого секса", – подписал фото на английском языке Шальных. К счастью для жены Дениса, это заявление оказалось шуткой.