Последний эвакуационный рейс с туристами Жемчужной реки в Москву отправлен в из китайского Хайкоу.

Последний эвакуационный рейс с туристами "Жемчужной реки" в Москву отправлен в из китайского Хайкоу.Как передает ТАСС, об этом сообщили в международном аэропорту Самары "Курумоч".Российские туристы совершат перелет из Китая в Самару, а затем – в столицу России. На борту самолета Boeing 777-200 авиакомпании "ИрАэро" находятся 233 пассажира. Ожидается, что в московский аэропорт "Внуково" путешественники прибудут около четырех часов утра 20 декабря.Ростуризм 12 декабря исключил "Жемчужную реку" из федерального реестра туроператоров, поскольку компания с 8 декабря не исполняет своих обязательств перед туристами по договорам.