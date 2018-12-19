Российский тренер по фигурному катанию откровенно поделилась своими
переживаниями по поводу смерти родительницы. Этери Тутберидзе до сих пор было трудно говорить об этом.
Российский тренер по фигурному катанию откровенно поделилась своими
переживаниями по поводу смерти родительницы. Этери Тутберидзе до сих пор было трудно говорить об этом.
Экс-наставница Евгении Медведевой дала интервью каналу ISU "Международная федерация фигурного катания).
В нем помимо прочего она рассказала о том, как сложно ей далась Олимпиада-2018,
поскольку в это время ее мать тяжело болела.
Женщина ушла из жизни 8
ноября. "Олимпиада
– это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко.
Поэтому это не лучшее время в моей жизни", – поделилась Тутберидзе. Во время беседы в
глазах у тренера стояли слезы, которые она очень пыталась сдержать.
Журналист спросил
собеседницу, какой для нее самый
главный момент в тренерской карьере к текущему времени. "Я не знаю.
Может, он еще впереди", – ответила Этери Тутберидзе.
Отметим, что серьезным
ударом для наставницы стал и уход от нее к канадскому тренеру Брайану Орсеру
фигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка живет и занимается за границей, но
выступает за Россию. Сама Медведева позже объяснила,
почему пошла на такой шаг. Она призналась, что стиль работы в группе
Тутберидзе перестал ей подходить – фигуристке хотелось большей
реализации.
Как писали "Дни.ру", Евгения Медведева
выступит на чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал в
Саранске 19 декабря. Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменку
понервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.