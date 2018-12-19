Российский тренер по фигурному катанию откровенно поделилась своими переживаниями по поводу смерти родительницы. Этери Тутберидзе до сих пор было трудно говорить об этом.

Российский тренер по фигурному катанию откровенно поделилась своимипереживаниями по поводу смерти родительницы. Этери Тутберидзе до сих пор было трудно говорить об этом.Экс-наставница Евгении Медведевой дала интервью каналу ISU "Международная федерация фигурного катания).В нем помимо прочего она рассказала о том, как сложно ей далась Олимпиада-2018,поскольку в это время ее мать тяжело болела.Женщина ушла из жизни 8ноября. "Олимпиада– это тяжелое время для меня. Потому что… Моя мама умирала, и она была далеко.Поэтому это не лучшее время в моей жизни", – поделилась Тутберидзе. Во время беседы вглазах у тренера стояли слезы, которые она очень пыталась сдержать.Журналист спросилсобеседницу, какой для нее самыйглавный момент в тренерской карьере к текущему времени. "Я не знаю.Может, он еще впереди", – ответила Этери Тутберидзе.Отметим, что серьезнымударом для наставницы стал и уход от нее к канадскому тренеру Брайану Орсеруфигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка живет и занимается за границей, новыступает за Россию. Сама Медведева позже объяснила,почему пошла на такой шаг. Она призналась, что стиль работы в группеТутберидзе перестал ей подходить – фигуристке хотелось большейреализации.Как писали "Дни.ру", Евгения Медведевавыступит на чемпионате России по фигурному катанию, который стартовал вСаранске 19 декабря. Конкуренцию ей составит Алина Загитова. Заставит спортсменкупонервничать и юниорка Александра Трусова, выполняющая четверные прыжки.