Областной станции переливания крови требуются доноры. В преддверии новогодних праздников медучреждения традиционно испытывают дефицит крови и ее компонентов. Пополнить запасы перед длинными выходными приглашают доноров любой группы крови с отрицательным резус-фактором.

Областной станции переливания крови требуются доноры. В преддверии новогодних праздников медучреждения традиционно испытывают дефицит крови и ее компонентов. Пополнить запасы перед длинными выходными приглашают доноров любой группы крови с отрицательным резус-фактором. Кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4 а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11 а). Доноры приглашаются с 19 по 27 декабря, кроме выходных, с 8.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт. Получить подробную информацию о донорстве можно на сайте или по бесплатному телефону горячей линии Службы крови: 8 (800) 333-33-30.медицина, донор, кровь, станция переливания крови