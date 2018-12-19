Президент России Владимир Путин приехал в театр Современник, чтобы лично поздравить с 85-летием его художественного руководителя Галину Волчек. Ранее глава государства направил поздравительную телеграмму, назвав Волчек безгранично талантливым, увлеченным человеком, подлинным творцом и созидателем.

Президент России Владимир Путин приехал в театр "Современник", чтобы лично поздравить с 85-летием его художественного руководителя Галину Волчек. Ранее глава государства в своей поздравительной телеграмме назвал Волчек "безгранично талантливым, увлеченным человеком, подлинным творцом и созидателем".В той же телеграмме Путин отметил, что замечательным подарком к юбилею Галины Волчек стало долгожданное новоселье театра — открытие исторической сцены "Современника" на Чистых прудах. О планах главы государства лично поздравить худрука "Современника" с юбилеем и с возвращением театра в историческое здание на Чистом бульваре рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В честь своего новоселья театр ждет на праздник "Возвращение домой" самых близких друзей, передает РИА Новости. В здании, в частности, укрепили фундамент, перестроили зрительный зал, ликвидировали неудобные места. Также в здании на Чистопрудном бульваре полностью переоборудовали сцену — она теперь полностью отвечает потребностям современного театра.