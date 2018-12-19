Юный житель Выборга выпил, позаимствовал у мамы Toyota Land Cruiser Prado и вместе с друзьями отправился колесить по ночному городу. На лихо передвигавшуюся по улицам машину обратили внимание инспекторы, только вот остановить лихача им удалось, только применив табельное оружие. Маневры 15-летнего Александра М. зафиксировала камера регистратора.

Юный житель Выборга выпил, позаимствовал у мамы Toyota Land Cruiser Prado и вместе с друзьями отправился колесить по ночному городу. На лихо передвигавшуюся по улицам машину обратили внимание инспекторы, только вот остановить лихача им удалось, только применив табельное оружие. Маневры 15-летнего Александра М. зафиксировала камера регистратора.Первую попытку побеседовать с водителем дорогостоящего внедорожника полицейские предприняли около полуночи на углу Ленинградского проспекта и набережной 40 лет ВЛКСМ, однако нарушитель сдал назад, развернулся, зацепив служебную машину, и попытался скрыться. Спустя несколько минут при входе в поворот он протаранил легковушку на встречной полосе, а затем еще раз врезался в машину ДПС. Попытка инспектора остановить лихача успехом не увенчалась.По данным "Невских новостей", прежде чем его остановили на улице Гагарина, Land Cruiser снес автобусную остановку и несколько раз лихо промчался на красный сигнал светофора. "Повлиять" на водителя удалось только с помощью табельного оружия — после предупредительного выстрела гонщик остановился на обочине.За рулем находился 15-летний Александр, в салоне — две девушки и еще один школьник, причем все в нетрезвом виде. Как оказалось, юноша позаимствовал автомобиль у матери, причем не в первый раз. Сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних он прекрасно знаком, ибо только за этот год его вместе с родителями вызывали не менее 30 раз — за пьяные вечеринки и отказ посещать школу.