Работа клиники пластической хирургии доктора Шах, где едва не погибла пациентка, приостановлена на неопределенный срок. Росздравнадзор выявил там ряд грубых нарушений.

Работа клиники пластической хирургии доктора Шах, где едва не погибла пациентка, приостановлена на неопределенный срок. Росздравнадзор выявил там ряд грубых нарушений.Стационар проводил сложные операции без лицензии. У врачей не было необходимого оборудования. Кроме того, использовались лекарства с истекшим сроком годности.Поводом для проверки стало происшествие с одной из пациенток, которая во время операции по ринопластике впала в кому. Девушку спасли врачи Первой градской больницы.Накануне "Вести" рассказывали об этой истории. Директор клиники и хирург уже взяты под стражу, анестезиолог — под домашним арестом. К слову, раньше он работал в скандальной клинике "Медланж", где погибли три пациентки.