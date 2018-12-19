Разговоры о личности скончавшегося актера Николая Караченцова не утихают по сей день. Злые языки копаются в грязном белье артисты, а почитатели творчества поминают кумира добрым словом. Каким на самом деле был культовый актер – Дни.ру обратились за помощью к специалисту.

Разговоры о личности скончавшегося актера Николая Караченцова не утихают по сей день. Злые языки копаются в грязном белье артисты, а почитатели творчества поминают кумира добрым словом. Каким на самом деле был культовый актер– "Дни.ру" обратились за помощью к специалисту."Невероятная потеря для всех нас. Его близкие до сих пор чувствуют его невидимое присутствие. Широкой души человек, навсегда останется в наших сердцах. Я не вижу на нем никакой черноты или проклятия", – рассказала ясновидящая . Звезды показывают, что артист был очень открытым и теплым человеком."Ну конечно грехи за ним были, ну как же без этого. Он мог и выпить и покутить и конечно всю жизнь он находился в окружении женщин. У него были романы и очень яркие. Ну к сожалению болезнь не щадит никого. Будь то известный человек, или нет", —продолжила Галина.Ясновидящая убеждена, что по карме ему были предначертаны такие серьезные испытания. "Ну это не порча и не проклятие. На нем нет никакого магического воздействия. Многие из нас совершают в жизни ошибки, Многие кстати были против его отношений с Поргиной. Ее считали мужиком в юбке. Многие злословили в ее адрес. Ну одно дело врачи, другое дело черный глаз. Последние дни своей жизни, хоть он и испытывал невероятные мучения, он провел с ней и был невероятно счастлив. Хочу сказать, что она так и останется до конца дней верная ему и будет продолжать его дело. Скорее всего она выпустит книгу о его жизни",– подытожила она.