Герцог и герцогиня Кембриджские сегодня являются крепкой супружеской парой. Однако во время учебы в университете принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали перерыв в отношениях. Об этом рассказал внук королевы во время одного из интервью.

Герцог и герцогиняКембриджские сегодня являются крепкой супружеской парой. Однако во время учебы вуниверситете принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали перерыв в отношениях. Об этомрассказал внук королевы во время одного из интервью.В 2007 году Уильям и Гарри организовали музыкальный концертв честь принцессы Дианы на стадионе Уэмбли. Все полученные средства должны былибыть направлены в благотворительные организации. Перед шоу братья приняли участиев неофициальной пресс-конференции, во время которой ответили на вопросыжурналистов. Принца Уильяма спросили о бывшей возлюбленной , которая,по слухам, должна была посетить это мероприятие."Расскажите нам о друзьях, которых вы пригласили на концерт.Насколько я помню, к вам должны были присоединиться Кейт и Челси. Как у васдела с Кейт?", – обратился один из журналистов. "На стадион пришло много наших друзей, мы замечательно проведем время сегодня вечером", – ответил слегка расстроенный Уильям.Затем в разговор вмешался его младший брат. "Здорово ушел от ответа", – едвасдерживая смех, заметил Гарри.Об этом перерыве герцог и герцогиня Кембриджские рассказали спустямного лет в интервью британскому изданию. Оба признали, что временный разрыв был только к лучшему."Мы были очень молоды, учились в университете, пытались найти себя и перепробоватьразное", – сказал принц. "Я была очень расстроена, но такие перемены сделали менясильнее. Ты узнаешь о себе много нового, чего прежде не знал, потому что когда человек состоит в отношениях, то он полностью поглощен ими. Сейчас я ценюэто время. Хотя тогда я так не считала", – добавила его жена.Напомним, свадьба и принца Уильяма состоялась 29 апреля2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор супруги ведут тихую,размеренную жизнь и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлоттуи принца Луи.