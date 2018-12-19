Герцог и герцогиня
Кембриджские сегодня являются крепкой супружеской парой. Однако во время учебы в
университете принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали перерыв в отношениях. Об этом
рассказал внук королевы во время одного из интервью.
Герцог и герцогиня
Кембриджские сегодня являются крепкой супружеской парой. Однако во время учебы в
университете принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали перерыв в отношениях. Об этом
рассказал внук королевы во время одного из интервью.
В 2007 году Уильям и Гарри организовали музыкальный концерт
в честь принцессы Дианы на стадионе Уэмбли. Все полученные средства должны были
быть направлены в благотворительные организации. Перед шоу братья приняли участие
в неофициальной пресс-конференции, во время которой ответили на вопросы
журналистов. Принца Уильяма спросили о бывшей возлюбленной , которая,
по слухам, должна была посетить это мероприятие.
"Расскажите нам о друзьях, которых вы пригласили на концерт.
Насколько я помню, к вам должны были присоединиться Кейт и Челси. Как у вас
дела с Кейт?", – обратился один из журналистов. "На стадион пришло много наших друзей, мы замечательно проведем время сегодня вечером", – ответил слегка расстроенный Уильям.
Затем в разговор вмешался его младший брат. "Здорово ушел от ответа", – едва
сдерживая смех, заметил Гарри.
Об этом перерыве герцог и герцогиня Кембриджские рассказали спустя
много лет в интервью британскому изданию. Оба признали, что временный разрыв был только к лучшему.
"Мы были очень молоды, учились в университете, пытались найти себя и перепробовать
разное", – сказал принц. "Я была очень расстроена, но такие перемены сделали меня
сильнее. Ты узнаешь о себе много нового, чего прежде не знал, потому что когда человек состоит в отношениях, то он полностью поглощен ими. Сейчас я ценю
это время. Хотя тогда я так не считала", – добавила его жена.
Напомним, свадьба и принца Уильяма состоялась 29 апреля
2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С тех пор супруги ведут тихую,
размеренную жизнь и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту
и принца Луи.