Мадридский Реал хочет пригласить на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью. Контракт с ним должен быть подписан не позднее 1 июля 2019 года. При этом сливочные готовы предложить экс-наставнику Манчестер Юнайтед ежегодную зарплату в 20 миллионов евро.

Мадридский "Реал" хочет пригласить на пост главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью. Контракт с ним должен быть подписан не позднее 1 июля 2019 года. При этом "сливочные" готовы предложить экс-наставнику "Манчестер Юнайтед" ежегодную зарплату в 20 миллионов евро.Об этом сообщает El Pais. По информации испанского издания, президент "Реала" Флорентино Перес очень хочет вернуть Моуринью в свой клуб. Напомним, что португалец уже тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год.В настоящий момент "Реал" возглавляет аргентинский тренер Сантьяго Солари. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.