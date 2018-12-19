Кризисное состояние российской экономики – основная причина,
по которой компании идут на существенное сокращение персонала. О готовности
прибегнуть к таким мерам после новогодних праздников заявили около четверти работодателей.
Кризисное состояние российской экономики – основная причина,
по которой компании идут на существенное сокращение персонала. О готовности
прибегнуть к таким мерам после новогодних праздников заявили около четверти работодателей.
Сокращение штата в 2019 году запланировали 23% работодателей.
Угроза увольнения наиболее вероятна для работников сферы маркетинга и меда,
кафе и супермаркетов. Меньше риск в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.
Расширение штата запланировали чуть менее 18% работодателей.
Еще 33% намерены вместо отправить своих работников на обучение. Такие планы есть у
работодателей IT и финансовой сферы, а также у компаний, предоставляющих услуги
бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной
отрасли. А 12% руководителей даже хотят ввести "новые нематериальные
бонусы" для работников.
20% опрошенных работодателей – больше всего в IT-сфере – думают
об открытии новых направлений деятельности компаний и планируют увеличить
бюджет на рекламу и продвижение. А 9%, напротив, собираются сократить эти
расходы, пишет "Российская газета".
Как показало исследование НИИ актуальной экономики, средние зарплаты в стране ниже официально объявленных. Росстат называет сумму в 41 774 рубля – тогда как, по данным опроса, она равна 26 300 рублей. Согласно исследованию, такую зарплату выплачивают в 67 из 85 российских регионов, пишет Life.ru.
В первых рядах кандидатов на , как и раньше – люди
предпенсионного возраста. Таковых в России насчитывается более 4 миллионов. Принятые
поправки в Уголовный кодекс, призванные защитить эту категорию работников от увольнения, судя по всему, особого впечатления на
работодателей не произвели.