Кризисное состояние российской экономики – основная причина, по которой компании идут на существенное сокращение персонала. О готовности прибегнуть к таким мерам после новогодних праздников заявили около четверти работодателей.

Кризисное состояние российской экономики – основная причина,по которой компании идут на существенное сокращение персонала. О готовностиприбегнуть к таким мерам после новогодних праздников заявили около четверти работодателей.Сокращение штата в 2019 году запланировали 23% работодателей.Угроза увольнения наиболее вероятна для работников сферы маркетинга и меда,кафе и супермаркетов. Меньше риск в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.Расширение штата запланировали чуть менее 18% работодателей.Еще 33% намерены вместо отправить своих работников на обучение. Такие планы есть уработодателей IT и финансовой сферы, а также у компаний, предоставляющих услугибизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительнойотрасли. А 12% руководителей даже хотят ввести "новые нематериальныебонусы" для работников.20% опрошенных работодателей – больше всего в IT-сфере – думаютоб открытии новых направлений деятельности компаний и планируют увеличитьбюджет на рекламу и продвижение. А 9%, напротив, собираются сократить этирасходы, пишет "Российская газета".Как показало исследование НИИ актуальной экономики, средние зарплаты в стране ниже официально объявленных. Росстат называет сумму в 41 774 рубля – тогда как, по данным опроса, она равна 26 300 рублей. Согласно исследованию, такую зарплату выплачивают в 67 из 85 российских регионов, пишет Life.ru.В первых рядах кандидатов на , как и раньше – людипредпенсионного возраста. Таковых в России насчитывается более 4 миллионов. Принятыепоправки в Уголовный кодекс, призванные защитить эту категорию работников от увольнения, судя по всему, особого впечатления наработодателей не произвели.