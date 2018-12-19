В третьем и окончательном чтении Госдума приняла закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на российской территории. Закон устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту, вне зависимости от операторов связи и нумерации телефона.

В третьем и окончательном чтении Госдума приняла закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на российской территории. Закон устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту, вне зависимости от операторов связи и нумерации телефона.По новому закону абонент платит только за телефонное соединение с находящимся за пределами России абонентами. Закон об отмене платы за роуминг в 2017 году предложили депутаты "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновыми, сообщает "Интерфакс"."Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже об ее избыточности, — пояснил Миронов. — Ликвидация для абонентов "границ" между российскими регионами — давно назревшая мера, которая повысит доступность мобильной связи и сделает более прозрачными тарифы операторов".Отказ от внутреннего роуминга — это мировая тенденция. Ее отменили многие страны, включая США. С 15 июня 2018 года роуминг прекратил действовать на территории всего Евросоюза для владельцев европейских мобильных.Закон об отмене роуминга вступит в силу с 1 июня 2019 года. В 2020 году планируется отменить плату за роуминг между Россией и Белоруссией.