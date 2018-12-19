19 декабря худрук театра Современник Галина Волчек отмечает 85-летие. Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, несомненно, поздравят легендарного режиссера первыми. У них сложилась давняя и прочная дружба.

19 декабря худрук театра "Современник" Галина Волчек отмечает 85-летие. Алла Пугачева и ее дочь , несомненно, поздравят легендарного режиссера первыми. У них сложилась давняя и прочная дружба.Одним из главных событий сезона в "Современнике" можно считать ввод Кристины Орбакайте в спектакль "Двое на качелях", в которой прежде блистали Татьяна Лаврова и Чулпан Хаматова. С него же началась в свое время и режиссерская карьера Галины Волчек. При этом это она уверяет, что Пугачева и слова за старшую у не замолвила."Алла Борисовна, будучи мне близким человеком, меня не спросила ни разу ни о чем, а я ей никогда ничего не говорила. И наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела и вдруг…. Это было… В своем театре это было впервые… Я разрыдалась, – призналась Волчек. – Вдруг расплакалась и не могу остановиться, – И после этого я впервые позвонила Алле и сказала: "Алл, я сегодня рыдала от Кристины…" Она, конечно, не поверила. Обалдела, и все".В итоге Пугачева пришла на первые три спектакля подряд. "Кристина не разрешила ни в коем случае посадить ее в зал, только в ложу за занавеску, чтобы никто не видел ее вообще. Она говорит: "Мне же важно, чтобы люди пришли смотреть историю, а не на реакцию Аллы Борисовны…" И вот Алла посмотрела три спектакля подряд и сказала: "Ну все, в следующий раз я ее не послушаю, я сяду в зал с большим букетом и первой буду просто орать "Браво!"". А Кристина оказалась сильнее, опять сказала нет, только за занавеску. И Алла потом уж подошла и отдала ей цветы", – цитирует Волчек газетаОчередные спектакли "Двое на качелях" стоят в афише февраля 2019 года. Но на них всегда аншлаг – оказалась мощной драматической актрисой, да и литературный материал добротный.