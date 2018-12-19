МЧС России меняет методику учета пожаров с 2019 года. Это позволит получать объективную картину происходящего, поясняет директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы - главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.

МЧС России меняет методику учета пожаров с 2019 года. Это позволит получать объективную картину происходящего, поясняет директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы — главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ринат Еникеев.Понятия "загорание" и "пожар" сейчас разделены, поясняет ТАСС. Если огонь не наносит экономического ущерба и вреда здоровью людей, то его можно было не вносить в статистику пожаров. В случае ущерба людям или имуществу возгорание классифицируется как пожар.С 1 января 2019 года статистика поменяется. Понятие "Загорание" исключается. Кроме того, погибшими от пожаров будут считаться не только те, кто погиб сразу во время пожара, но и скончавшиеся от последствий в течение 30 дней, поясняет Ринат Еникеев.Формально это может увеличить число пожаров в России, поскольку часть из них ранее в статистику пожаров не включалось. Ранее СМИ неоднократно упрекали МЧС России в манипулировании статистикой пожара. Теперь возможности двоякого прочтения цифр будут исключены.