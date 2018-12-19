Максим Виторган опубликовал пикантное фото. На снимке популярный актер, супруг скандально известной ведущей Ксении Собчак запечатлен в одних шортах.

Максим Виторган опубликовал пикантное фото. На снимке популярный актер, супруг скандально известной ведущей Ксении Собчак запечатлен в одних шортах.не смог не прокомментировать ситуацию с парковками в Москве. Пространный пост актер опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. В основном, рассуждения артиста носили негативный характер. А в конце он все же нашел и положительные стороны в том, что происходит в городе."P.s. Конечно, есть и хорошее, например ЕИРЦ или МЦК ( о, у советского человека с детства эрекция на аббревиатуры!). Но, но, но❗️Это по-прежнему, не то, что первым приходит нам в голову, когда мы слышим Мэрия Москвы. Может, вся проблема в букве М?..) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – задал риторический вопрос Виторган.Пока комментаторы вступили в обсуждения с артистом (отметим, что Максим некоторым даже отвечал), другие не оставили без внимания фотографию, которую сопровождал текст. На снимке актер запечатлен с голым торсом, в одних шортах. Многие по достоинству оценили форму Виторгана."Это был единственный ШАНС показать шрам от аппендоэктомии!🎃", "Ого!", "Красавчик!", "Скромняга", "качок", "Крутой", "Как вас возбудила ситуация с парковкамиииии!!!!!", "Красивая фигура , текст не особо интересен ) знаете , как заманить", "Смелая фотка", "Торс определенно хорош!))" – рассыпались в комплиментах поклонники.А некоторые пользователи и вовсе решили. что таким образом актер привлекает к себе внимание на фоне слухов о том, что его брак с трещит по швам. Напомним, ходят слухи, что у гламурной блондинки роман с режиссером Константином Богомоловым. Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях (не вместе, но, возможно, это пока).Telegram-канал "Двойная сплошная" вовсе высказал убеждение, что Собчак и Богомолов – любовники. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра на премьере фильма "Дом, который построил Джек". Более того, утверждает источник, именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.