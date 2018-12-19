За нежелание служить привлекли к уголовной ответственности. На двух жителей Владимирской области завели уголовное дело за уклонение от воинской службы

За нежелание служить привлекли к уголовной ответственности. На двух жителей Владимирской области завели уголовное дело за уклонение от воинской службы. Один из подозреваемых, 22-летний житель Владимира, при получении повесток в военкомат не являлся без уважительных причин, второй - 21-летний житель Гусь-Хрустального уехал скрываться от военкомата в Москву. По версии следствия, у молодого человека была отсрочка, пока он учился в колледже, а после парень просто игнорировал повестки. Уехал в Москву, устроился в частную компанию слесарем, но и там военкомы его нашли. Уклонисту вручили повестку, но на призыв он так и не явился. Теперь обоим подозреваемым грозит реальное лишение свободы на срок до 2-х лет. Оба молодых человека признались, что служить не хотят и не считают нужным.