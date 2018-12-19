Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати станет мамой.

Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица проситподруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сатистанет мамой.Комментарий Казановой появился под постом Ирены Понарошку в Instagram. Телеведущаярассказала, что малыша, который появился на свет в октябре, она рожала дома.Сати тут же попросила Ирену поделиться опытом."Очень странное ощущение, знаете ли... я до сих порсмотрю на свою ванну с благоговейным ужасом, как на портал из другогоизмерения, через который в этот мир приходят новые люди! И каждый раз, залезаяв теплую водичку, чтобы принять перед сном ванну, думаю: а вдруг опять вот этовот все начнется?!", написала Понарошку."Хочу расспросить тебя о домашних родах. Круто, что тыпошла таким путем!", – появился комментарий Казановой. Ирена предложилапевице обсудить детали по телефону.вышла замуж чуть больше года назад. Все это времяпоклонники ждут с нетерпением – когда же Сати станет мамой? Певице уженесколько раз приписывали беременность, но Казанова всякий раз эти слухиопровергала.Однако теперь поклонники торжествуют: у них нет сомнений,что Сати готовится стать мамой. Во-первых, консультируется по поводуродов. А во-вторых, певица стала много есть. Казанова сама признается в этом -рассказывает в соцсетях, как отбирает еду у мужа-вегетарианца, пишет