Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит
подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати
станет мамой.
Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит
подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати
станет мамой.
Комментарий Казановой появился под постом Ирены Понарошку в Instagram. Телеведущая
рассказала, что малыша, который появился на свет в октябре, она рожала дома.
Сати тут же попросила Ирену поделиться опытом.
"Очень странное ощущение, знаете ли... я до сих пор
смотрю на свою ванну с благоговейным ужасом, как на портал из другого
измерения, через который в этот мир приходят новые люди! И каждый раз, залезая
в теплую водичку, чтобы принять перед сном ванну, думаю: а вдруг опять вот это
вот все начнется?!", написала Понарошку.
"Хочу расспросить тебя о домашних родах. Круто, что ты
пошла таким путем!", – появился комментарий Казановой. Ирена предложила
певице обсудить детали по телефону.
вышла замуж чуть больше года назад. Все это время
поклонники ждут с нетерпением – когда же Сати станет мамой? Певице уже
несколько раз приписывали беременность, но Казанова всякий раз эти слухи
опровергала.
Однако теперь поклонники торжествуют: у них нет сомнений,
что Сати готовится стать мамой. Во-первых, консультируется по поводу
родов. А во-вторых, певица стала много есть. Казанова сама признается в этом -
рассказывает в соцсетях, как отбирает еду у мужа-вегетарианца, пишет