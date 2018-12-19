На скандально известном телепроекте Дом-2 прошли съемки Нового года. Для яркой праздничной работы ведущие реалити-шоу Ксения Бородина и Ольга Бузова нарядились в эффектные одежды, однако оказалось, что их костюмы практически идентичны.
На скандально известном телепроекте "Дом-2" прошли съемки Нового года. Для яркой праздничной работы ведущие реалити-шоу Ксения Бородина и Ольга Бузова нарядились в эффектные одежды, однако оказалось, что их костюмы практически идентичны.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories опубликовала ход съемок новогоднего выпуска телепроекта "Дом-2". Для работы поющая ведущая облачилась в эффектный брючный комбинезон с разными частями: нижняя из черного материала, верхняя – блестящая серебром. Образ дополнили стильная укладка волнами и красная помада.
Ольга рассказала, что на съемке должна исполнить две песни. В ожидании своих выходов Бузова занималась тем, что снимала себя в разных ракурсах и накладывала различные фильтры. Работа шла до глубокой ночи. Впрочем, не одной Бузовой пришлось задерживаться на площадке. Ольга опубликовала видео, на котором сняла себя вместе со второй ведущей .
Оказалось, что ее наряд почти идентичен Ольгиному костюму. Бузова мастерски обыграла этот момент. "Посмотрите, какая Ксюша молодец, подобрала платье под мой верх", – виртуозно пришпилила Бородину Бузова. Та не осталась в долгу. "Нет, это ты просто оторвала у меня кусок и сделала себе насисечник", – сцепилась в словесной борьбе с Ольгой Ксения. После короткой перепалки ведущие рассмеялись.
К слову, в Сети давно муссируются слухи о вражде Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Говорят, у двух ведущих нет ничего общего, кроме "Дома-2". У Ольги и Ксении разный круг знакомств и разные интересы. Если у Бородиной муж, двое детей и загородный дом, то Бузова, говорят, после развода с футболистом , оставившим ее без ничего, снимает квартиру и все время тратит на работу. Впрочем, сама Ольга утверждает, что она абсолютно счастлива и наконец вольна делать то, что хочет.