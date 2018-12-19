В статье представлена краткая информация о семейной клинике Эльф во Владимире и ее медицинских услугах.

В не столь далекие времена существовал популярный лозунг "Здоровье каждого – богатство всех". Он и сегодня не потерял свою актуальность, однако беспокоиться о здоровье должен каждый человек самостоятельно. Для этого существуют программы обязательного и добровольного медицинского страхования, которые реализуются в медучреждениях.

Во Владимире уже почти четверть века успешно работает медицинская компания "Эльф", которая предоставляет услуги по профилактике и лечению заболеваний для всех членов семьи. Квалифицированный врачебный и обслуживающий персонал позволяет оказывать лечебные услуги высокого качества.

Имеющийся актуальный семейная клиника сайт позволяет быстро и легко ознакомиться с возможностями по оказанию медицинских услуг. Эти услуги охватывают практически все области медицины с применением современных методов диагностики. Лабораторные исследования в сочетании с ультразвуковой диагностикой высокого качества позволяют точнее определять причины и уровень заболевания. А наработанный опыт врачей первой и высшей категории приводит к выработке наиболее эффективных путей излечения.

Клиника оказывает услуги на платной основе и участвует в программах медицинского страхования в сотрудничестве с целым рядом надежных страховых компаний. Перечень компаний-партнеров можно изучить на одной из страниц сайта. Работают также бесплатные программы, например, проводится бесплатное лечение детей-хроников, которые болеют длительное время. Практикуется еженедельный бесплатный прием невролога и терапевта для первичного определения возможных заболеваний. Эти приемы поддерживаются благотворительным фондом "Мама".

Семейная клиника во Владимире оснащена самым современным лабораторным и диагностическим оборудованием, что позволяет тщательно обследовать организм пациента и назначить необходимый курс лечения. Распространены различные профилактические программы, направленные на предупреждение и раннее выявление заболеваний. Лучше выявить болезнь на ранней стадии развития, чем лечить ее в запущенном состоянии.

На сайте компании "Эльф" можно ознакомиться с прайсом на медицинские услуги и составить представление о будущих финансовых расходах. Однако застрахованным пациентам оказание большинства услуг будет покрываться медицинской страховкой. Применение компьютерного обследования "Скринфакс" позволяет диагностировать состояние внутренних органов и даже выявлять онкозаболевания.

Приглашаем владимировцев, которые еще не знакомы с компанией "Эльф", посетить семейную клинику, расположенную на улице Гагарина, 11, и убедиться в высоком профессионализме врачей и эффективности проводимого лечения.