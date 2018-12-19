Развитие событий в треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов стало объектом пристального внимания общественности. Телеграм-канал Только никому нашел новые подтверждения связи телезвезды с известным режиссером.

Развитие событий в треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов сталообъектом пристального внимания общественности. Телеграм-канал "Тольконикому" нашел новые подтверждения связи телезвезды с известным режиссером.Ксения Собчак и Константин Богомолов в середине октябряоказались вместе в Сочи – как пишет телеграм-канал, "каким-то магическимобразом". В подтверждение приводятся скриншоты из Instagram обоих "фигурантов дела".Еще одним доказательством связи светской львицы и режиссерастало "воркование голубков" в соцсети. Правда, идиллию прервалнеожиданно нагрянувший в комментарии муж. Предполагают, что Виторгану кто-то"стуканул" – ведь сам актер на микроблог Богомолова не подписан.Косвенно подтверждает подозрения и инцидент на недавнейпремьере "Айфак" Богомолова. По рассказам очевидцев, когда Константинувидел среди гостей Максима Виторгана – вдобавок расположившегося рядом сКсенией – то устроил истерику и заявил, что сейчас все отменит. Его елеуспокоили помощники, рассадив супругов в разные залы. При этом особыхвозражений со стороны Максима или Ксении не последовало.Как сообщается, после спектакля Богомолова забрала машина, вкоторой наблюдатели разглядели сидящую Собчак. А Виторган умчал домой водиночестве."Семьи М.Виторгана и К. больше не существует.Новый год встречают порознь. Максим постит душераздирающие одинокие фотки винст. Ксения забила *** на мужа, сына и привычно рекламирует платные парковки",– резюмирует телеграм-канал.Как писали "Дни.ру", о том, что у Ксении иКонстантина Богомолова роман, слухи ходят уже несколько недель. Поводом дляпересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера наодних и тех же мероприятиях. Утверждают, что именно из-за телеведущейКонстантин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз.