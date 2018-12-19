От имени всех сотрудников подразделения Николай Иосифович Жабицкий получил сердечные поздравления, слова благодарности за внесенный вклад в жизнь москвичей и подарки....

Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Пресненскому району г. Москвы майор полиции Ксения Долгорукова навестила ветерана органа внутренних дел капитана милиции (в отставке) Николая Иосифовича Жабицкого в День его рождения.Николай Жабицкий родился 15 декабря 1928 года.Он побывал детском концлагере и был освобожден Красной Армией. После окончания войны работал в колхозе и на железной дороге. В 1948 году был призван в ряды Красной Армии в железнодорожные войска в Закарпатье, после 3 лет службы направлен в Москву в оперативный отдельный полк. В 1953 году поступил на службу в 99 отделение милиции. По служебной лестнице поднялся до командира взвода, затем работал участковым инспектором. В отставку ушел с должности инспектора дежурной части штаба УВД Краснопресненского райисполкома г. Москвы в звании капитана милиции.От имени всех сотрудников подразделения Ксения Долгорукова передала сердечные поздравления, слова благодарности за внесенный вклад в жизнь москвичей и преподнесла подарки.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61